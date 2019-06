Motociclismo Góis recebe segunda prova do ‘Nacional’ de Trial Por

A vila de Góis recebe no próximo domingo a segunda prova do Campeonato Nacional de Trial, num traçado ‘desenhado’ no Cerro da Candosa.

Depois do arranque da competição em março no Monte da Padela, junto a Viana do Castelo, a ‘caravana’ do trial desce agora até às margens do Rio Ceira para o segundo duelo do ano.

Organizado pelo Góis Moto Clube, um dos clubes mais dinâmicos a organizar provas de motociclismo em 2019, o evento leva os concorrentes a um percurso de dois quilómetros onde estão ‘desenhadas’ as oito zonas de obstáculos a serem percorridas por quatro vezes.

Em competição estarão seis classes: Elite, Consagrados, Promoção, Iniciados, Infantis, Veteranos e Hobby. Destas categorias só a de Elite pontua para o Campeonato Nacional, sendo as restantes pontuáveis para os respetivos troféus.