Hoje é dia 22 de novembro, JFK é assassinado em Dallas num atentado Por

É dia de recordar John F. Kennedy, que a 22 de novembro de 1963 é assassinado, em Dallas, num atentado que ainda hoje suscita teorias divergentes. Eleito a 8 de novembro de 1960, JFK teve um mandato tragicamente curto. Em 2013, cumprem-se 50 anos.

Kennedy derrotou o republicano Richard Nixon, em 1960, e foi eleito pelo Partido Democrata, com 43 anos de idade.

Tornou-se no segundo mais jovem Presidente dos EUA, apenas superado por Theodore Roosevelt.

Durante o exercício, JFK teve de lidar com a Invasão da Baía dos Porcos, a crise dos mísseis de Cuba, a construção do Muro de Berlim, o início da corrida espacial, a consolidação do Movimento dos Direitos Civis nos EUA e os primeiros episódios da Guerra do Vietname.

O mandato de Kennedy – que durou entre 1961 e 1963 – fica marcado pela forma trágica como terminou. Diversas teorias sobre o assassinato foram sendo alimentadas, ao longo de décadas. O ex-fuzileiro naval Lee Harvey Oswald foi preso e acusado, mas acabou morto e não foi julgado.

A Comissão Warren concluiu que Oswald agiu sozinho. No entanto, há posições divergentes: o Comité da Câmara sobre Assassinatos considerou a hipótese de uma conspiração

John F. Kennedy, que nasceu a 29 de maio de 1917, é considerado uma das grandes personalidades do século XX. A sua morte ocorre a 22 de novembro de 1963, sendo que Lyndon B. Johnson é declarado o 36.º Presidente dos EUA, nesse dia, que hoje se recorda.

As imagens do atentado que tirou a vida a JFK podem ferir a sensibilidade de alguns leitores.





Nasceram a 22 de novembro Charles de Gaulle, estadista francês (1890), Jamie Lee Curtis, atriz norte-americana (1958), Isabel de Herédia, duquesa de Bragança (1966), Boris Becker, ex-tenista alemão (1967), e Scarlett Johansson, atriz norte-americana (1984).

Morreram neste dia Arthur Stanley Eddington, astrofísico britânico (1944), Aldous Huxley, escritor britânico (1963), John F. Kennedy, ex-presidente dos EUA (1963), Pavel Korin, pintor russo (1967), e Mae West, atriz e escritora norte-americana (1980).

Morreram ainda Anthony Burgess, escritor britânico (1993), Mark Lenard, ator americano (1996), e Michael Hutchence, cantor australiano, vocalista dos INXS (1997).