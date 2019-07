Multinacional Angola Cables anuncia oferta do “AC Cloud”

A multinacional angolana Angola Cables anunciou hoje a oferta do “AC Cloud”, uma rede de servidores remotos de Internet, que vai permitir uma redução dos custos de investimentos e de gastos cambiais às empresas no país.

Num comunicado, a Angola Cabes adianta que a rede de servidores remotos de Internet no “AC Cloud” está assente nos centros de dados AngoNap Luanda e AngoNap Fortaleza, bem como nos cabos submarinos WACS, SACS e o Monet.

Segundo a Angola Cables, o serviço passa a ser fornecido com a garantia de assistência presencial todos os dias, ao longo de 24 horas, ao contrário do que acontece com a sua aquisição no estrangeiro.

O “AC Cloud” é um serviço de computação inovador que propicia a solução de infraestruturas, em que as operações e as informações produzidas podem ser acedidas a partir de qualquer dispositivo conectado à Internet.