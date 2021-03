Nas Notícias “Iremos ajudar o presidente a encontrar mulheres”, escreve deputada do PSD Por

Uma mensagem de Lina Lopes, presidente da Academia de Formação Política para Mulheres Social-Democratas (MSD), está a agitar o PSD, numa altura em que o partido só têm três mulheres como cabeças de lista para as próximas autárquicas.

O caso está a dar que falar porque, ao teor da mensagem, enviada por Lina Lopes através das redes sociais, junta-se a altura em que a mesma foi divulgada, coincidindo com o Dia Internacional da Mulher, que hoje se assinala.

É de recordar que, no sábado, o presidente do PSD admitiu que “há muito poucas mulheres disponíveis” para encabeçarem uma lista nas eleições autárquicas. “Batemos de frente com a realidade”, acrescentou Rui Rio, ao falar na academia de formação para mulheres, coordenada por Lina Lopes.

A deputada escreveu então uma mensagem, que partilhou através do Whatsapp e que está a causar desconforto no interior do PSD.

“É altura de ajudar o presidente do partido! Assim peço as coordenadoras distritais e a todas as que estão neste WhatsApp que me façam chegar a vossa disponibilidade e também de outras mulheres que estejam interessadas em integrar listas para câmaras e freguesias”, refere a mensagem, citada pela Renascença.

No texto, Lina Lopes lembrou a lei da paridade, que implica que as mulheres constituam pelo menos 40 por cento das listas às autárquicas.

“Assim iremos ajudar o presidente a encontrar mulheres! Provavelmente têm-lhe dito que não existem”, referiu ainda a deputada.

Em mais de 100 candidaturas já anunciadas pela comissão autárquica do PSD, apenas três listas são encabeçadas por mulheres. As listas têm de ser feitas e aprovadas pelas concelhias e posteriormente pelas distritais, sendo por fim homologadas pela direção nacional do partido.