Local Mulher atropelada com gravidade em Guimarães Por

Uma mulher de 72 anos foi atropelada este sábado, na freguesia de Santo Estêvão de Briteiros, em Guimarães. Foi transportada para o Hospital de Braga.

De acordo com o Jornal de Notícias, que cita um familiar do condutor, a vítima foi atropleada quando atravessava a estrada numa zona sem passadeira e com muito pouca iluminação.

O condutor permaneceu no local até a chegada das autoridades, tendo sido identificado.

O acidente aconteceu este sábado, pelas 17h32, na Estrada Nacional 309.

Estiveram no local os Bombeiros das Taipas, uma VMER de Braga e a GNR das Taipas.