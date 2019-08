Movimentação de aviões diminuiu e passageiros aumentaram em Cabo Verde

A movimentação de aviões nos aeroportos e aeródromos cabo-verdianos diminuiu 3 por cento no segundo trimestre do ano, mas o número de passageiros aumentou na mesma proporção, face ao mesmo período de 2018, foi hoje anunciado.

Segundo os dados dos transportes publicados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) cabo-verdiano, no segundo trimestre do ano o país registou um total de 7.721 aviões movimentados nos aeroportos e aeródromos, contra os 7.958 contabilizados no período homólogo do ano passado, uma ligeira diminuição de 3 por cento.

Já o número de passageiros aumentou 3 por cento, passando dos 592.506 nos segundos três meses do ano passado, para 610.386 no segundo trimestre deste ano, de acordo com os dados do INE.

Relativamente às cargas transportadas, o instituto cabo-verdiano avançou que aumentaram 13,6 por cento nos aeroportos e aeródromos, enquanto os correios tiveram aumentos de 8,4 por cento, relativamente ao mesmo período de 2018.

No período em análise, o INE constatou ainda uma diminuição de 13,3 por cento do número de navios movimentados nos portos cabo-verdiano, quando comprado com o período homólogo.

No segundo trimestre do ano, também o número de passageiros movimentados nos portos nacionais diminuiu (6,7 por cento), mas as mercadorias movimentadas aumentaram (11,5 por cento).

O INE registou também um ligeiro aumento de 1,7 por cento no número de passageiros transportados pelos autocarros na cidade da Praia e no Mindelo, face ao período homólogo.