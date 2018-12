Desporto Mourinho de regresso a Portugal para assistir ao Vitória de Setúbal – Santa Clara Por

Poucos dias após ser despedido do comando técnico do Manchester United, José Mourinho regressou a Portugal para assistir, na sua terra natal, ao Vitória de Setúbal – Santa Clara, da I Liga.

Quatro dias após abandonar o comando dos ‘Red Devils’, José Mourinho assistiu, no Estádio do Bonfim, à derrota do Vitória de Setúbal frente ao Santa Clara, por 2-0.

O técnico português é natural de Setúbal e sócio dos vitorianos desde que nasceu.

Esteve acompanhado pelo filho e pelo adjunto, Ricardo Formosinho.

Na terça-feira, recorde-se, José Mourinho foi despedido do Manchester United, onde esteve durante duas temporadas e meia, cargo ocupado interinamente por Ole Gunnar Solskjaer.

Veja aqui as imagens, divulgadas pelo jornal Record.