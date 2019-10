Motores Motorshow Porto e Autoclássico de regresso à Exponor Por

É já no próximo fim de semana que as zonas exterior e interior da Exponor se animam com a realização do Motorshow Porto e com o Salão Autoclássico.

O evento, este ano a cargo do Clube Automóvel de Lousada, apresenta um novo traçado, integralmente redesenhado no espaço exterior do Pavilhão 6, onde a atenção vai para privilegiar o espetáculo e a proximidade do público com os concorrentes sem esquecer a segurança.

Foi também integrado nos 1600 do percurso um salto artificial, que irá trazer ainda mais adrenalina ao evento, sendo que a atividade na pista decorrerá novamente durante os três dias, com treinos livres na sexta-feira, 4 de outubro, e qualificações nos dias 5 e 6, antes das finalíssimas que vão permitir encontrar o piloto Motorshow 2019 na tarde de domingo.