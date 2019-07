Motores Pedro Ortigão deixa o Motorshow Porto Por

Após 15 anos na organização do Motorshow Autoclássico Porto, na Exponor, Pedro Ortigão colocou um ponto final na sua ligação ao evento, justificado a decisão com as condições dadas ao projeto.

O homem-forte da Xikane Racing sublinha que sempre se empenhou para que o evento crescesse, e que o espaço agora dado para o mesmo não se adequa aquilo para que foi pensado.

Foto: DPI/Xikane

“Chegou a altura de deixar de estar envolvido. Após a profunda reformulação que o Motorshow teve que sofrer no ano passado, as condições que nos foram dadas para este ano obrigariam a nova alteração do espaço da pista”, explica Pedro Ortigão.

O organizador refere também: “Além de não ser possível dar seguimento ao projeto de evolução que idealizámos, entendemos que o local agora disponibilizado não seria adequado para fazer mais e melhor, pelo que optámos por não renovar o acordo com a Eventos del Motor”.

“Sempre me empenhei, pessoalmente, para que o Motoshow Porto melhorasse de edição para edição. É com grande satisfação que, olhando para trás, vejo a evolução ao longo de todos estes anos, algo que sempre defendi. Foram muitos os grandes nomes que passaram pelo Motorshow o que é, naturalmente, um enorme motivo de orgulho para todos os envolvidos”, acrescenta o dirigente da Xikane.

De referir que o Motorshow Porto tinha era até agora um evento único no seu género em Portugal, ocupando um lugar de destaque no panorama do desporto automóvel português, proporcionando momentos inesquecíveis aos amantes do automobilismo, por força dos excelentes carros, magníficos pilotos e sublime competição que providenciou.

Sem Pedro Ortigão ‘ao leme’, também o Clube Automóvel de Santo Tirso abandona também o projeto, sendo que o responsável da Xikane termina agradecendo “o envolvimento, empenho e confiança a todos os pilotos, público, colaboradores, amigos, ao Clube Automóvel de Santo Tirso e à Eventos del Motor, mas, principalmente, a todos os patrocinadores (com destaque para o Bompiso, a Glassdrive e a Valvoline) que ajudaram a tornar o Motorshow Porto no que é hoje”.

Pedro Ortigão mantém-se no entanto a trabalhar noutros eventos, como o bem-sucedido RallySpirit Altronix, bem como envolvido no Leiria Sobre Rodas, Estoril Classics e Vodafone Rali de Portugal.