Motociclismo MotoGP: Grande Prémio Emilia Romagna 2020. Veja o programa da corrida deste fim de semana Por

MotoGP regressa neste fim de semana, Misano, no circuito Marco Simoncelli. Miguel Oliveira parte em busca de um resultado bem melhor do que o conseguido na semana passada.

Miguel Oliveira regressa às pistas neste fim de semana, no Gran Premio TISSOT dell’Emilia Romagna e della Riviera di Rimini, que se disputa em Misano, no circuito Marco Simoncelli.

Depois de um 11.º lugar no último grande prémio de MotoGP, o piloto português regressa às pistas para garantir um resultado positivo e, quem sabe, espreitar a segunda vitória no Mundial de MotoGP 2020.

O programa do Grande Prémio da Emilia Romana em MotoGP arranca nesta sexta-feira, com a primeira sessão de treinos livres, e culmina com a corrida, que decorre no domingo.

A corrida está marcada para domingo, sendo que entre hoje e amanhã decorrem treinos livres.

A qualificação, como sempre, decorre no sábado.

Veja aqui o programa completo do GP da Emilia Romagna em MotoGP