Fórmula 1 Grande Prémio do Mónaco 2021. Horário e programa do quinto GP de Fórmula 1 do ano Por

No próximo fim de semana regressa o Mundial de Fórmula 1 de 2021, com o Grande Prémio do Mónaco, a quinta prova de uma temporada em que o britânico Lewis Hamilton continua a registar marcas históricas

Na corrida anterior, o piloto da Mercedes igualou Michael Schumacher ao vencer o GP de Espanha pela sexta vez, tendo empatado com Ayrton Senna ao registar a quinta vitória consecutiva no mesmo grande prémio, marca que o brasileiro tinha alcançado precisamente no Mónaco.

E é precisamente o Formula 1 Grand Prix De Monaco 2021 que se disputa este fim de semana, novamente com Lewis Hamilton a partir como favorito.

Horários do Grande Prémio:

20 de maio (quinta-feira)

10h30/11h30 – Treinos livres

14h00/15h00 – Treinos livres

22 de maio (sábado)

11h00/12h00 – Treinos livres

14h00/15h00 – Qualificação

23 de maio (domingo)

14h00 – Corrida Formula 1 Grand Prix De Monaco 2021