Motociclismo Federação de Motociclismo suspende atividade até 30 de abril Por

A Direção da Federação de Motociclismo de Portugal (FMP) decidiu prorrogar a suspensão de toda a sua atividade desportiva e de mototurismo até ao dia 30 de abril.

Uma decisão que ocorre após a consulta da sua Comissão Médica, e na sequência da declaração do Estado de Emergência no nosso país, e a sua regulamentação pelo Governo.

Com a determinação de um dever geral de recolhimento domiciliário, o encerramento de toda sas instalações destinadas à prática desportiva, incluindo circuitos permanentes de motos e similares, também levaram à tomada a decisão por parte da FMP.

A Federação de Motociclismo de Portugal diz-se “solidária com todos no combate ao Covid-19, disponível para agir e apoiar no que for necessário ou puder ser útil e apela ao cumprimento das medidas determinadas pelas Autoridads Nacionais para a contenção desta pandemia e salvaguarda da saúde pública e segurança de todos”.