Mostra de Cinema de Expressão Alemã começa hoje em Lisboa

O cinema de expressão alemã está em destaque a partir de hoje, e até dia 30, no Cinema São Jorge, em Lisboa, com a 16.ª edição da mostra Kino, cuja programação inclui 18 estreias em Portugal.

A Kino – Mostra de Cinema de Expressão Alemã estreia nesta edição “uma nova estrutura, constituída por três secções: Visões, Perspetivas e Foco”, anunciou a organização.

Ao longo de sete dias, de acordo com a organização, serão apresentadas 20 longas-metragens, com 18 estreias em Portugal, “numa programação que acolhe alguns dos filmes mais proeminentes, bem como propostas alternativas, que dão a conhecer o panorama vasto e diversificado das cinematografias recentes da Alemanha, Áustria, Suíça e Luxemburgo”.

Visões é a secção “que estabelece uma ponte entre o ‘glamour’ do cinema e a relevância dos seus temas, sem nunca descurar a qualidade das propostas”.

Na secção Perspetivas serão exibidos “filmes que rompem convenções e fronteiras entre géneros e formatos, e que procuram expandir as relações entre o cinema e o mundo que o rodeia”.

Através da secção Foco, habitualmente dedicada a um tema ou a um autor, a organização decidiu homenagear “a colaboração improvável entre dois artistas: o crítico e cineasta alemão Wolf-Eckart Bühler e o ator americano Sterling Hayden”.

A 16.ª edição da Kino abre como “3 Tage in Quiberon”, da alemã Emily Atef, “uma peça de câmara sobre uma profunda crise existencial da atriz” franco-alemã Romy Schneider, que morreu em 1982.

Para encerrar a mostra, a organização escolheu “Angelo”, a segunda longa-metragem do austríaco Markus Schleinzer, “um filme corajoso sobre o colonialismo europeu e a longevidade dos seus regimes de visibilidade”.

Um dos focos da programação é o cinema jovem, “representado nesta edição por 11 primeiras e segundas longas-metragens”. Nesse âmbito, e pela primeira vez, a KINO “abre as portas a um jovem realizador português, Dídio Pestana, que, além de estar baseado em Berlim, partilha com alguns dos seus pares germanófonos um desejo de recuperar memórias à medida que elas se vão desvanecendo”.

Depois de Lisboa, a Kino segue para Coimbra, com sessões nos dias 02, 26 e 27 de fevereiro, no Teatro Académico Gil Vicente.

A Kino – Mostra de Cinema de Expressão Alemã é promovida pelo Goethe-Institut de Lisboa, em colaboração com as embaixadas em Portugal da Áustria, da Suíça e do Luxemburgo.