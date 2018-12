EUA Morreu George Bush, antigo presidente dos Estados Unidos Por

Morreu esta madrugada George Bush, antigo Presidente dos EUA, aos 94 anos de idade, informou o porta-voz da família.

“Jeb, Neil, Marvin, Doro e eu estamos tristes em anunciar que, após 94 extraordinários anos, nosso querido pai morreu”, adiantou o filho George W. Bush (também antigo Presidente), na nota divulgada pelo porta-voz, Jim McGrath.

George Bush, que liderou o país entre 1989 e 1993, no término da Guerra Fria, foi o último chefe de Estado norte-americano a ter lutado na II Guerra Mundial.

Em 2012, foi diagnosticado com a doença de Parkinson.

Bush tinha sido internado no hospital com uma infeção no sangue em 23 de abril, um dia após o funeral da ex-primeira dama, tendo ali permanecido durante 13 dias. Voltou a ser hospitalizado em maio, indicando pressão baixa e fadiga uma semana depois de chegar ao Maine para passar o verão.

Acabou por ter alta alguns dias depois e comemorou seu aniversário em 12 de junho – fazendo história, ao tornar-se o primeiro ex-Presidente a atingir a idade de 94 anos.

Bush era o patriarca de uma dinastia política que inclui o filho George W. Bush, que foi também Presidente, outro como governador, John Ellis Bush (que chegou a ser candidato nas primárias republicanas à presidência dos EUA) e um neto que atualmente ocupa um cargo estadual no Texas.