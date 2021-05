Cultura Morreu Cândido Ferreira Por

O ator Cândido Ferreira morreu esta quarta-feira, vítima de cancro. O óbito foi confirmado pelo filho, o realizador Ivo Ferreira, à TSF.

Com uma carreira de mais de quatro décadas, Cândido Ferreira participou nos filmes ‘Canibais’, de Manoel de Oliveira, ‘A Herdade’ e ‘Cartas de Guerra’, entre outros.

No teatro, destacou-se ao fundar o grupo ‘O Bando’, em Palmeira, que dirigiu durante cerca de uma década. Colaborou ainda com companhias como Cornucópia, Artistas Unidos e Teatro Experimental do Porto.

No pequeno ecrã, entrou nas casas dos portugueses em telenovelas (como ‘Laços de Sangue’), séries (‘Conta-me como foi’, entre outras) e teleséries.