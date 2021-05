Desporto Vídeo: “Sporting Clube de Portugal, por favor”, corrige Bruno Fernandes Por

O antigo capitão do Sporting Bruno Fernandes corrigiu hoje um jornalista, a propósito da designação do clube de Alvalade, durante uma conferência de imprensa do Manchester United.

O médio foi questionado sobre a invasão de adeptos dos ‘red devils’ a Old Trafford, com um jornalista britânico a comparar esse caso com o ataque à Academia de Alcochete, em maio de 2018.

Só que grande parte da imprensa internacional apelida o clube lisboeta por Sporting Lisbon, em referência à cidade de onde o clube é originário. Os adeptos leoninos não gostam da denominação e insistem nessa ‘batalha’ para que o clube seja chamado pelo nome que tem.

Assim, depois do jornalista se ter referido ao “Sporting Lisbon”, o antigo capitão corrigiu-o, isto quando ia cometer a mesma ‘gafe’. “Sporting Clube de Portugal, por favor”, disse Bruno Fernandes.

Na resposta, o médio ofensivo sublinhou que são situações distintas e deixou claro que não quer recordar o momento vivido em maio de 2018: “Não foi nada parecido ao que me aconteceu quando estava no Sporting, uma situação entre os adeptos e os jogadores. Aqui, não temos qualquer problema com os adeptos. Eles podem aproximar-se de nós que não nos vai acontecer nada. No Sporting, os problemas estavam diretamente relacionados com os jogadores. Sinceramente, não quero fazer comparações, porque não me quero lembrar do que aconteceu no Sporting. É um clube do qual guardo apenas boas memórias. O que aconteceu no domingo já passou”.

Na quinta-feira, o United, que traz uma vantagem de 6-2 da primeira mão, desloca-se ao Olímpico de Roma para defrontar a equipa treinada pelo português Paulo Fonseca, a partir das 20:00, e, quase de certeza, carimbar um lugar na final da Liga Europa.

Veja o vídeo.