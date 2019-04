África Moçambique vai vacinar 770 mil crianças nas províncias afetadas pelo ciclone Por

O Ministério da Saúde de Moçambique vai vacinar 770 mil crianças contra a poliomielite nas províncias de Manica, Sofala e Zambézia, centro, e Inhambane, sul, afetadas pela passagem do ciclone Idai, noticia hoje a imprensa local.

O diário Notícias escreve hoje, citando dados do Conselho de Gestão de Calamidades, que a vacinação vai abranger 190 distritos das quatro províncias e será administrada em crianças com idades entre os zero e os 59 meses.

A operação visa travar o risco de poliomielite nas crianças das províncias afetadas pelo ciclone Idai.

As autoridades de saúde vão igualmente vacinar mais de 700 mil crianças, com idades entre os 12 e os 59 meses, das quatro províncias contra o sarampo e a rubéola, devendo igualmente ser distribuída a suplementação com vitamina A e a desparasitação com mebendazol.

Paralelamente, 314 mil mulheres em idade fértil das quatro províncias vão receber cuidados de planeamento familiar e cerca de 32 mil grávidas terão acesso a cuidados pré-natais.

Segundo o balanço das autoridades moçambicanas, o ciclone Idai, que atingiu o país em 14 de março, provocou 603 mortos.