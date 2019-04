Motores Auxílio vindo do estrangeiro ajuda Ricardo Teodósio evoluir Por

Ricardo Teodósio vai com a ‘lição’ bem estudada para o Rali de Mortágua, terceira prova do Campeonato de Portugal da especialidade.

O piloto algarvio aproveitou o interregno entre os Açores e a prova do Clube Automóvel do Centro para ter umas ‘aulas’ com o ex-piloto da Ford Eric Camilli.

Além disso, Teodósio foi mais ao ginásio e teve mais cuidado com o regime alimentar. “Mais frango e reduzir outro tipo de carnes…”, ironiza o piloto de Albufeira, apelidado de ‘cozinheiro voador’ pelo piloto da Hyundai Dani Sordo no Rali Serras de Fafe.

Ricardo Teodósio explica a razão da alcunha: “Quando conversamos eu disse-lhe que tinha um restaurante e a partir daí passou a tratar-me por ‘cozinheiro voador’. O Sordo é uma pessoa impecável. Um tipo normal com quem se fala na boa…”.

Na sua segunda época aos comandos do Skoda Fabia R5, o piloto algarvio tenta fazer tudo de uma forma cada vez mais profissional, mesmo se os ralis são uma segunda atividade. E isso acaba por explicar as ‘lições’ que recebeu de Eric Camilli.

“Precisava de ajuda externa, de alguém que me viesse abrir os olhos… Sentia que tinha de conduzir de uma maneira diferente. Agora, ando ainda mais atravessado do que no passado. Já melhorei muito, depois das sessões com o Camilli, mas ainda estou em fase de evolução”, confidencia Teodósio.

O piloto de Albufeira justifica: “Digamos que ainda não coloquei no terreno tudo aquilo que aprendi, pois persistem pequenos vícios anteriores, que têm de ser eliminados aos poucos. Não é fácil uma mudança radical de um momento para o outro”.

Este auxílio francês a Ricardo Teodósio esteve para vir dos países nórdicos, como adianta: “Tentámos trazer ao Algarve um finlandês, mas não conseguimos, por falta de disponibilidade. O britânico Craig Breen, que até possui casa aqui em Albufeira, foi outra das hipóteses, mas também tinha compromissos. O Eric Camilli estava disponível, veio, e gostei bastante da experiência com ele e da ajuda que me prestou. Dentro em breve vamos repetir as sessões, mas agora nos pisos de asfalto”.

Segundo no campeonato, o piloto algarvio diz que a melhoria no nível de resultados que obteve no começo da época resulta também da preparação que faz das provas: “Sinto-me mais confiante e isso também resulta do facto de este ano fazer mais testes com a ARC, cujo trabalho tem sido excelente. Agora, neste Rali de Mortágua, há que aplicar a mesma receita com ‘piri-piri’.

“Tentarei concluir o rali num dos lugares do pódio ou, de preferência, vencer. Mas não esqueço que nessa ‘guerra’ terei excelentes adversários, num dos campeonatos mais competitivos da europa e do mundo. E, sinceramente, faço votos para que ganhe o melhor”, acrescenta Ricardo Teodósio.