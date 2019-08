Moçambique vai receber próxima cimeira da SADC

O Presidente moçambicano, Filipe Jacinto Nyusi, anunciou hoje que Moçambique vai receber e organizar a próxima cimeira da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), recebendo o testemunho da Tanzânia, onde decorreu a 39ª reunião.

Num discurso realizado na cerimónia de encerramento da 39ª cimeira, Filipe Jacinto Nyusi agradeceu a confiança e garantiu estar preparado para organizar a próxima cimeira, convidando os seus homólogos dos restantes 15 países que integram a SADC a estarem presentes em Maputo.

“Sejam bem-vindos à 40ª cimeira dos chefes de Estado e de Governo, em Maputo”, afirmou, acrescentando querer resolver alguns dos temas que ficaram sem conclusão nesta cimeira, como “a transformação do fórum parlamentar em parlamento regional”, disse na sua intervenção no Centro de Convenções Internacionais Julius Nyerere, onde decorreu o encerramento da cimeira da Tanzânia.

O Presidente moçambicano elogiou o sucesso dos trabalhos da cimeira que hoje termina, atribuindo-o “aos peritos e outros técnicos, que prepararam as matérias a serem discutidas e propuseram consensos para o desenvolvimento da região”.

Filipe Jacinto Nyusi também agradeceu aos Estados membros da SADC o apoio e solidariedade “para minorar o sofrimento e drama humanitário” provocados pela passagem dos ciclones Idaí e Kenneth no centro e norte de Moçambique e o facto de terem testemunhado a assinatura do acordo de paz e reconciliação com a Renamo.

A 39ª cimeira da SADC juntou chefes de Estado e de Governo de 16 países – Angola, Moçambique, África do Sul, Botsuana, Comoros, República Democrática do Congo, Lesoto, Madagáscar, Maláui, Maurícia, Namíbia, Esuatíni (antiga Suazilândia), Tanzânia, Zâmbia, Zimbabué e Seicheles – para debater o desenvolvimento regional.

Iniciada no sábado em Dar es Salam, a reunião foi dedicada ao tema “a Criação de um Ambiente Propício para o Desenvolvimento Industrial Inclusivo e Sustentável, Incremento do Comércio Intrarregional e Criação de Oportunidades de Emprego”.

Segundo um comunicado da presidência de Moçambique, a cimeira visava “passar em revista a transformação do fórum parlamentar da SADC em parlamento, assim como a operacionalização do fundo de desenvolvimento regional da SADC”.

Em discussão estiveram ainda os progressos registados no processo de integração regional, o grau de implementação da estratégia e roteiro para a industrialização da SADC.