Moçambique/Ataques: Governo anuncia neutralização de “vários elementos” de grupos armados em Cabo Delgado

O Ministério da Defesa de Moçambique anunciou hoje a neutralização de vários elementos que têm protagonizado ataques armados em Cabo Delgado, no Norte do país, após operações no distrito de Mocímboa da Praia.

“Durante a operação, vários malfeitores foram neutralizados e outros colocaram-se em fuga”, lê-se num comunicado do Ministério da Defesa de Moçambique distribuído hoje à imprensa.

De acordo com o documento, os “golpes de artilharia” contra grupos armados ocorreram na quinta-feira e hoje em Muidumbe e na zona de Marere, na foz do rio Messalo, distrito de Mocímboa da Praia, na província de cabo Delgado.

“As operações prosseguem e as Forças de Defesa e segurança continuam em perseguição aos insurgentes que se encontram fugitivos”, acrescenta o documento, que não avança mais detalhes sobre as operações.

Uma fonte policial consultada hoje pela Lusa indicou que um dos últimos ataques dos grupos armados ocorreu no domingo contra um carro que levava militares na região de Mbau, onde foram registadas pelo menos quatro vítimas mortais, todas das forças moçambicanas.

A região de Cabo Delgado é afetada desde outubro de 2017 por ataques armados levados a cabo por grupos criados em mesquitas da região e que eclodiram em Mocímboa da Praia.

Como consequência já terão morrido, pelo menos, 250 pessoas, quase todas em aldeias isoladas e durante confrontos no mato, mas, nalgumas ocasiões, a violência atingiu transportes na principal estrada asfaltada da região, bem como a área dos megaprojetos de exploração de gás, onde há várias empresas subempreiteiras portuguesas.

Desde junho que o grupo ‘jihadista’ Estado Islâmico tem reivindicado alguns dos ataques, mas autoridades e analistas ouvidos pela Lusa têm considerado pouco credível que haja um envolvimento genuíno do grupo terrorista que vá além de algum contacto com elementos no terreno.