Motores Miguel Ramos quer concluir Blancpain Endurance Cup com mais uma vitória Por

Depois de ter competido uma semana antes no International GT Open, Miguel Ramos está de regresso ao Circuito da Catalunha-Barcelona para disputar a derradeira prova do Blanbcpain GT Series.

É o ‘Festival de la Velocidade’, onde o piloto português volta a dividir o Lamborghini Huracan GT3 Evo # 77 da Barwell Motorsport com Adrian Amsturz e Leo Machitski na última jornada da Endurance Cup.

Integrado naquela que é já virtual equipa campeã da AM Cup, Ramos quer obter mais uma vitória na sua categoria no próximo fim de semana: “Temos mantido uma regularidade impressionante e sempre no topo da AM Cup. Vencemos três das quatro corridas anteriores e já somos virtuais vencedores da nossa categoria”.

“Ainda que a questão do título de equipas já esteja resolvida, não vamos a Espanha para cumprir calendário e antes pelo contrário, queremos muito vencer esta corrida. No meu caso em particular e depois do azar do passado fim de semana no GT Open, quero voltar às vitórias rapidamente e nada melhor do que ser já no imediato”, reitera ainda o piloto de Vila Nova de Gaia.