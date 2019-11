Motores Para Miguel Ramos “será um prazer representar Portugal” nos FIA Motorsport Games Por

Miguel Ramos vai fazer dupla com Henrique Chaves na Taça das Nações de GT que se inserem nos FIA Motorsport Games – os ‘Jogos Olímpicos’ do automobilismo que decorrem este fim de semana no circuito italiano de Vallelunga.

Para o piloto de Gaia “será um prazer representar Portugal” no evento, ainda que o carro a utilizar seja um Audi R8 da Attempto Racing. Um bólide que não tripulou esta temporada.

Contudo Miguel Ramos está entusiasmado com esta oportunidade: “Será para mim um prazer representar Portugal num evento desta dimensão. Vou dividir um Audi R8 da Attempto Racing com o Henrique Chaves, um dos meus adversários este ano no GT Open e sem duvida alguma, um dos jovens pilotos Portugueses que tem demonstrado imenso talento”.

“Sobre esta prova em si, vou acima de tudo desfrutar o prazer de representar o nosso País num carro novo para mim e num circuito onde não corro há 14 anos, ou seja certamente novo, ou semi-novo, hahahahah, para mim”, acrescenta o piloto gaiense.