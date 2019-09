Motores Miguel Ramos no título AM Cup da Barwell na Blancpain Endurance Cup Por

Miguel Ramos deu o seu contribuito ao título da AM Cup conquistado pela Barwell Motorsport na derradeira prova da Blancpain GT Series Endurance Cup, que teve lugar no Circuito de Barcelona-Catalunha.

Foi uma prova louca a que se disputou domingo no traçado catalão, onde o piloto português fez o último turno de condução do Lamborghini Huracan GT3 # 77 que deu o cetro AM Cup aos seus companheiros de equipa Adrian Amstuz e Leo Machitski.

Muitos excessos no pelotão de várias dezenas de carros GT em pista completamente ‘furiosos’, que acabaram por não permitir à tripla do ‘Lambo’ amarelo flurescente estar entre os que subiram ao pódio nesta derradeira corrida da competição promovida pela SRO.

Foram muito piões, muitos carros na gravilha e várias entradas em pista do ‘safety-car’ nas três goras de prova, e que fizeram com que Ramos, Amstutz e Machitski descessem de primeiros da AM Cup para sétimos no final.

“É impressionante o ritmo destas corridas de resistência”, referiu o piloto de Vila Nova de Gaia no final, sublinhando: “Arrisco-me a dizer que já não há corridas de resistência, pois ao fim e ao cabo todas são corridas ‘sprint’ com mais ou menos duração. Conseguimos ser os mais rápidos da AM Cup na qualificação e tínhamos fortes esperanças em conseguir a quarta vitória da época, mas infelizmente não a conseguimos”.

“Como o melhor do fim de semana fica a confirmação do título de equipas para a Barwell Motorsport, que era nosso objetivo no inicio da época. Daqui a quinze dias, estarei em Monza para a ultima do GT Open deste ano”, acrescentou Miguel Ramos, já a pensar na prova que disputará em Monza no fim de semana de 12 e 13 de outubro.