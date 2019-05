Motores Miguel Ramos e Henrique Chaves brilharam em Hockenheim Por

Depois de no sábado não ter ido além da nona posição, Miguel Ramos foi hoje quarto classificado na segunda corrida do fim de semana do International GT Open em Hockenheim.

Dividindo o Mercedes AMG GT3 com Fabrizio Crestani, o piloto de Gaia foi quarto classificado, numa prova em que Henrique Chaves tinha um handicap de dez segundos, por isso nas paragens nas boxes isso refletiu-se.

O piloto português, que dividiu o McLaren720S # 59 da Teo Martin Motorsport com Martin Kodric, iniciou bem o dia de hoje lutando pela ‘pole position’. Apesar de ter apenas um jogo de pneus novos contra dois dos seus adversários, devido à limitação que trazia de Paul Ricard, assegurou o quarto lugar a apenas setenta e oito milésimos de segundo da melhor marca, uma posição que lhe abria perspetivas para um bom resultado.

Chaves arrancou bem para a corrida, envolvendo-se na luta pelo terceiro lugar e, apesar da dureza da contenda, ganhou uma posição, passando a perseguir o segundo classificado. Apesar da proximidade do adversário que o precedia, foi-lhe impossível lançar um verdadeiro ataque à vice-liderança, optando por passar a gerir os pneus a meio do seu turno. Contudo, na ponta final, voltou a subir o seu ritmo, assinando aquela que era então a volta mais rápida da corrida.

O piloto de Torres Vedras voltaria a colar-se segundo classificado, situação em que entregou o McLaren 720S GT3 #59 a Martin Kodric. Com dez segundos de handicap, o croata estava na quarta posição quando terminaram as trocas de pilotos, próximo do terceiro classificado.

Já perto do final, Kodric viu-se envolvido numa intensa luta pelo degrau mais baixo do pódio, mas acabou por perder uma posição, depois de ter sido obrigado por um adversário a passar por fora de pista, cruzando a linha de meta no quinto posto.

“Realizámos algumas alterações no carro e hoje estava muito mais confortável. Consegui atacar na qualificação e estive na luta pela pole-position. Na corrida, arranquei bem, tive uma luta dura pelo terceiro lugar, mas levei a melhor. Estava muito rápido, mas sem conseguir ultrapassar o segundo lugar, preferi gerir os pneus e aumentar o ritmo no final”, referiu Henrique Chaves no final.

O piloto português destacou também: “O Martin realizou um bom turno, mas perdemos um lugar devido ao handicap e outro devido a uma manobra mais musculada de um adversário. No final foi um bom resultado num circuito que não era muito favorável ao McLaren e somámos bons pontos para o Campeonato de Pilotos. Importante foi também a forma como evoluímos ao longo de todo o evento, o que demonstra que estamos no bom caminho”.

“Tivemos um início de fim-de-semana difícil, com alguns problemas de afinação, mas conseguimos encontrar as soluções correctas e voltámos a estar envolvidos na luta pelos lugares do pódio. Saímos daqui no terceiro lugar do Campeonato de Pilotos e com o handicap limpo para Spa-Francorchamps, um circuito que acreditamos ser mais favorável ao nosso carro”, sublinhou Henrique Chaves, que está a 11 pontos dos líderes do campeonato.

Para o piloto torreense não vão haver facilidades nas próximas prova, nomeadamente a agendada para 8 e 9 de junho em Spa-Francorchamps: “Os nossos adversários são fortes, como ficou evidente aqui, mas vamos continuar a trabalhar para mantermos a nossa competitividade”.