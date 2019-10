Motores Henrique Chaves e Miguel Ramos nas ‘olimpíadas do automobilismo’ Por

Henrique Chaves e Miguel Ramos vão defender as cores de Portugal nas ‘Olimpíadas do Automobilismo’. De facto não são os Jogos Olímpicos, mas a GT Nations Cup dos FIA Motorsport Games utiliza o mesmo conceito de uma competição de uma modalidade nos JO.

Vai decorrer entre 1 e 3 de novembro no circuito de Vallelunga, alguns quílómetros a norte de Roma (Itália) e vai permitir que os dois pilotos que este ano ‘militaram’ no International GT Open ‘meçam’ forças com adversários que irão representar outras nações.

Tal como uma modalidade olímpica, o evento sancionado pela Federação Internacional do Automóvel terá várias disciplinas – neste caso a GT Cup, a Touring Cup, a Digital Cup, a Karting Slalom Cup, a F4 Cup e a Drifting Cup – cada uma delas com apenas um representante por país.

De ‘quinas ao peito’ Henrique Chaves e Miguel Ramos juntaram forças para enfrentar duas sessões de treinos livres, uma qualificação e três corridas de uma hora, sendo os resultados e as consequentes medalhas atribuídas às três melhores equipas após o final da terceira.

Em Vallelunga nenhum dos pilotos portugueses vai tripular um carro com que tenha corrido esta temporada, pois vão alinhar aos comandos de um Audi R8 LMS GT3 preparado e assistido pela Attempto Racing. Uma equipa que tem conseguido ser competitiva em competições como o Blancpain GT Series.

“Estou muito orgulhoso por envergar as cores do nosso país na competição considerada as Olimpíadas do Automobilismo. Foi uma oportunidade que discutimos com o Miguel e é fantástico que tenha sido possível concretizar e fazer equipa com ele”, afirma Henrique Chaves.

O piloto de Torres Vedras acredita que tem “todos os meios” para poder “defender Portugal” e trazer para o nosso país “uma medalha, muito embora os adversários sejam fortes e seguramente não vão facilitar a vida”.

Da mesma forma Miguel Ramos, Campeão do International GT Open de 2015, está orgulhoso por representar as cores portuguesas. “É um orgulho poder defender as cores de Portugal numa prova destas. “Será um prazer fazer equipa com o Henrique e acredito que, juntos, teremos a possibilidade de garantir um bom resultado para o nosso país. Vamos trabalhar para trazermos para Portugal mais uma medalha”, sublinhou o piloto de Vila Nova de Gaia.