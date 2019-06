Motores Miguel Ramos conquista terceiro pódio na época Por

Miguel Ramos foi segundo na categoria AM-Cup dos 1000 Km de Paul Ricard, prova pontuável para o campeonato Blancpain GT Endurance Series, logrando o seu terceiro pódio da temporada.

O piloto português, aos comandos do Lamborghini Huracan GT3 Evo # 77 da Barwell Motorsport que diividiu com Adrian Amstuz e Leo Machitski, teve uma prova muito difícil pela frente, depois de uma qualificação complicada.

Ramos e os companheiros partiram para esta prova da segunda posição da categoria e cedo perceberam que dificilmente teriam argumentos para contrariar o superior andamento do Anton Martin # 188 da Garage 59, tripulado por Chris Goodwin, Alexander West e Chris Harris, que viria a impor-se na AM-Cup.

Uma prova disputada em grande parte de noite, ganha por Jules Gounon, Steven Kane e Jordan Pepper, aos comandos de um Bentley Continental GT3 oficial, em que Miguel Ramos se teve de adaptar não só à iluminação parcial do traçado mas também às várias ocorrências da prova

“Foi uma corrida muito dura com grande parte a ter lugar já de noite. Desde a qualificação percebemos que seria muito difícil ombrear com o Aston Martin da Garage 59, pois eles estavam a andar muito bem. Para agravar as nossas dificuldades ainda tivemos azar com os momentos de Safety Car, onde o trio do Aston esteve mais eficaz do que nós, tendo aproveitado para ampliar a vantagem”, explica o piloto de Gaia.

Ainda assim Ramos ficou satisfeito com o desempenho da sua equipa: “Considero um fim de semana muito positivo pois continuamos na liderança do Campeonato. O meu foco passa agora para o GT Open e a corrida do próximo fim de semana em Spa-Francorchamps”.