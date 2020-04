Motores GT World Challenge adia 1000 Km de Paul Ricard para novembro Por

A prova de seis horas pontuável para o GT World Challenge Europe prevista para o sul de França foi adiada para o mês de novembro.

Os 1000 Km de Paul Ricard estavam inicialmente agendados para 30 de maio, mas por via da situação de pandemia por coronavírus isso não será possível face à proibição de eventos desportivos em território francês e a corrida foi agora remarcada para 15 de novembro.

Da mesma forma a primeira prova do GT World Challenge Endurance Cup de 2020 passa a ser as 24 Horas de Spa-Francorchamps, a 25 e 26 de julho, muito embora os organizadores do campeonato (SRO Motorsport Group), continue a monitorizar a evolução das restrições em cada país visitado pela competição, de modo a ir modificando o calendário.