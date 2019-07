Motores Miguel Ramos com “importante jornada” na Áustria Por

Miguel Ramos está de regresso ao International GT Open para disputar a sétima e oitava provas da temporada, que este fim de semana se disputam no Circuito de Red Bull, na Áustria.

O piloto português divide mais uma vez o Mercedes AMG GT3 # 10 com Fabrizio Crestani, tendo como objetivo melhorar a sua posição no campeonato, onde ocupa a quarta posição, numa altura em que a competição está a chegar ao final da primeira metade.

“Será muito importante esta dupla jornada na Áustria. Com a disputa da Race 1 de sábado, ultrapassaremos a primeira metade do campeonato e após a Race 2 de domingo, teremos a habitual paragem de Verão, regressando apenas passado dois meses, no inicio de setembro”, refere Miguel Ramos.

O piloto de Vila Nova de Gaia chama a atenção para as características do traçado de Spielberg: “Este circuito é dos mais curtos, senão o mais curto que visitamos ao longo da temporada. Já aqui corri por 3 vezes no GT Open, tendo feito duas vezes segundo e uma pole e vencido a corrida em 2016. Dou-me bem no Red Bull Ring e ainda que não seja do tipo de circuito dos mais favoráveis para o nosso Mercedes AMG, estou confiante num bom resultado”.