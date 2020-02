Motociclismo Miguel Oliveira entusiasmado no regresso às pistas com a KTM de MotoGP Por

Miguel Oliveira mostrou-se entusiasmado no seu regresso às pistas para o ‘shakedown’ à sua KTM de MotoGP no Circuito de Sepang, na Malásia.

O piloto português mostrou-se bastante rápido e recuperado da cirurgia a que foi submetido no final do ano passado, rodando muito perto do mais rápido, que foi o seu colega de marca Pol Espargaro.

Oliveira ficou a décimas da marca do espanhol da KTM e, o que é mais importante, não sentiu reflexos ou qualquer sequela da operação cirúrgica a que foi submetido no final de 2019.

“Grande dia para terminar o shakedown’ aqui em Sepang”, escreveu o piloto de Almada no twitter, referindo também: “A RC16 está cada vez melhor. Com este tempo de 1m59,748s ficamos mesmo abaixo do melhor tempo de ontem conseguido pelo Dani Pedrosa. Que venham os testes daqui a três dias”.

Os ensaios coletivos do MotoGP propriamente ditos – e já com a presença da Honda, que esteve ausente no ‘shakedown’ – realizam entre a próxima sexta-feira e domingo.