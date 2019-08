Motociclismo Miguel Oliveira brilha em Silverstone e é o sexto mais rápido Por

Miguel Oliveira esteve simplesmente brilhante no segundo treino livre do Grande Prémio da Grã-Bretanha de MotoGP, que hoje se realizou no Circuito de Silverstone, e que foi dominado por Marc Marquez.

Se no treino matinal alguns problemas de motor tinham afetado a KTM RC 16 # 88, com o piloto português a não ir além do 16º registo, no da tarde o piloto português esteve simplesmente irrepreensível, sempre a evoluir a sua performance.

Depois, a cerca de 10 minutos do final da sessão, Miguel Oliveira conseguiu uma marca que o colocou firmemente no top dez, antes de conseguir estar entre os quatro mais rápidos, acabando depois por perder uma posição na tabela de tempos, a oito décimas de Marc Marquez.

O Campeão do Mundo perderia o melhor registo para Fabio Quartararo, depois de re-examinadas as voltas rápidas efetuadas pelo francês da SRT Petronas, que as tinham anulado e atirado o titular da Yamaha # 20 para o 11º posto da tabela. Isso fez com que ao gaulês fosse atribuído o melhor tempo e o novo recorde de Silverstone – 1m59,225s.

Marquez voltou assim a ser batido por Quartararo, desta feita por 0,251s, com Maverick Viñales, na melhor das Yamaha oficiais, a ser terceiro, a 0540s da melhor marca. O seu companheiro de equipa, Valentino Rossi, foi reposicionado com o quarto registo, a pouco mais de uma décima do piloto da Yamaha # 25, e Cal Crutchlow desceu de terceiro para quinto com a reformulação dos tempos deste segundo treino livre.

Para além de ter sido o melhor de sempre de Miguel Oliveira nuns treinos de MotoGP, o desempenho do piloto de Almada valeu-lhe também a melhor performance entre todos os pilotos das KTM neste primeiro dia de Grande Prémio da Grã-Bretanha, já que Pol Espargaro não foi além do 10º registo.