Astronomia Meteorito explodiu com potência dez vezes superior à bomba de Hiroshima Por

A explosão de um meteorito na atmosfera da Terra, em dezembro de 2018, foi dez vezes mais potente do que a provocada pela bomba atómica de Hiroshima, revelou agora a NASA.

Esse meteorito, que colidiu com a atmosfera terrestre a uma velocidade de 32 quilómetros por segundo, foi o segundo maior a atingir o nosso planeta desde o ‘primo’ que caiu em Chelyabinsk (Rússia) em 2013.

De acordo com a informação hoje publicada pela agência espacial norte-americana, a explosão, registada a uma altitude de 25,6 quilómetros, foi dez vezes mais potente do que a explosão provocada pela ‘Little Boy’, a bomba atómica largada em Hiroshima, no Japão, durante a II Guerra Mundial.