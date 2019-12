Apresentações/Novidades Mercedes revela CLA Coupé Por

O novo Mercedes CLA Coupé foi agora revelado, mas só deverá chegar ao mercado em maio do próximo ano.

Apesar de se tratar de um quatro portas a casa de Estugarda mantém o propósito de lhe chamar Coupé e não Sedan ou Limousine, como fazem recentemente vários construtores alemães, inclusivamente a marca da estrela.

Certo é que esta segunda geração é uma grande aposta da marca germânica, possuindo a mesma base que o Classe A Limousine, bem como outras estatísticas como a distância entre eixos (2,729 metros), ainda que este CLA Coupé seja mais comprido (139mm), mais largo (34mm) e mais baixo (7mm).

Estas dimensões foram pensadas não apenas pelo espaço disponibilizado a bordo, mas também, e sobretudo, para melhorar as suas características dinâmicas.

As novas óticas, uma linha de tejadilho mais curva, uma traseira mais longa e mais baixa que faz lembrar o CLS vão muito nesse sentido. É que com o conjunto o coeficiente aerodinâmico do novo CLA Coupé cifra-se em 0,23.

A equipa que projetou este modelo empenhou-se bastante no design em prol do desempenho dinâmico do automóvel, e não apenas para agradar ‘aos olhos’. Foi dado um enfoque especial à grelha – com um desenho bipartido das ‘persianas’ –, às cavidades das luzes de nevoeiro, ao pára-choques e ao difusor traseiros. Também foram redesenhados os ‘spoilers’ dos guarda-lamas e as jantes são mais aerodinâmicas.

E se o exterior deste novo Mercedes mereceu uma grande atenção por parte dos engenheiros o habitáculo também foi alvo de uma grande evolução, com destaque para o Mercedes-Benz User Experience (MBUX). Um sustema composto por dois ecrãs, ‘Head Up Display’, apresentação personalizável, navegação com realidade aumentada e controlo por voz.

Mas o MBUX também é interação, com o Interior Assist, com várias funções de conforto simples e intuitivas, com os conteúdos do ecrã tátil a adaptarem-se às solicitações do utilizador bem como no ‘touchpad’ da consola central. Existe agora uma nova função personalizada ‘’, acionada colocando a mão sobre a consola central com os dedos indicador e médio formando um V. Isso permite ao sistema distinguir se a pessoa é o condutor um passageiro.

O Mercedes CLA Coupé possui os mais recentes sistemas de assistência à condução, nomeadamente condução semi-autónoma através do recurso a uma câmara e sistema de radar, que permitem controlar a via até 500 metros à frente, além de usar os dados do mapa de navegação. Não faltam também o Active Distance Assist Distronic, o Active Emergency Stop Assist, o Active Lane Change Assist e o Active Lane Keep Assist.

Numa primeira fase o modelo vem dotado apenas de um motor a gasolina de quatro cilindros 2,0 litros turbo com 225 cv, acoplado a uma caixa de de sete velocidades de dupla embraiagem 7G-DCT, numa versão chamada CLA 250. Permite emissões de CO2 até 140 g/km e consumos entre os 6,3 e os 6,1 litros aos 100 km.