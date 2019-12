Portugal com 36 árbitros internacionais em 2020

Portugal terá 36 árbitros internacionais em 2020, com as entradas de Teresa Oliveira, no futebol, e Rúben Santos, no futsal, confirmou à agência Lusa fonte do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

A arbitragem nacional passará a ter 22 árbitros internacionais e 14 assistentes, que se dividem entre futebol masculino e feminino, futsal e futebol de praia.

Entre os árbitros principais masculinos mantêm-se na lista, em relação a este ano, Artur Soares Dias, Jorge Sousa, Hugo Miguel, Tiago Martins, Fábio Veríssimo, João Pinheiro, Luís Godinho e António Nobre, enquanto Vítor Ferreira entre para o lugar de João Capela, que terminou a carreira.

Em femininos, Teresa Oliveira entra no grupo e junta-se a Sandra Bastos, Sílvia Domingos e Catarina Campos, enquanto no futsal Ruben Santos passa a figurar no leque em que já se encontravam Eduardo Coelho, Miguel Castilho, Cristiano Santos e Filipe Duarte.

Lista de 36 árbitros internacionais em 2020:

– Árbitros:

Artur Soares Dias

Jorge Sousa

Hugo Miguel

Tiago Martins

Fábio Veríssimo

João Pinheiro

Luís Godinho

António Nobre

Vítor Ferreira

– Árbitros assistentes:

Rui Licínio

Paulo Soares

André Campos

Rui Teixeira

Bruno Rodrigues

Pedro Mota

Paulo Brás

Pedro Ribeiro

Tiago Costa

Bruno Jesus

– Árbitras:

Sandra Bastos

Sílvia Domingos

Catarina Campos

Teresa Oliveira

– Árbitras assistentes:

Olga Almeida

Vanessa Gomes

Andreia Sousa

Cátia Tavares

– Futsal:

Eduardo Coelho

Miguel Castilho

Cristiano Santos

Filipe Duarte

Ruben Santos

– Futebol de praia:

António Almeida

Sérgio Soares

Wilson Soares

Francisco Costa