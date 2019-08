Fórmula 1 Mercedes renova com Valtteri Bottas e põe fim a rumores Por

Acabou mais um dos rumores da ‘silly season’ da Fórmula 1 com o anúncio da renovação de contrato da Mercedes com Valtteri Bottas para a temporada de 2020.

No 30º aniversário do piloto finlandês a equipa campeã do Mundo decidiu presentear o piloto do # 77 com a boa novidade, que põe termo à especulação que o seu lugar poderia ser tomado por Esteban Ocon ou outro qualquer piloto na próxima época.

Bottas está na Mercedes desde 2017, e tem se revelado um bom companheiro de equipa para Lewis Hamilton, mesmo se por vezes se viu privado de uma mais do que provável vitória devido a ordens para favorecer o Campeão do Mundo, e se não vence desde o Grande Prémio do Azerbaijão deste ano.

Toto Wolff, o líder da equipa de Brackley, justificou esta renovação: “Para 2019 pedimos a Valtteri para ser mais forte a enfrentar o desafio do que o foi no começo de 2018. Ele fê-lo com performances verdadeiramente impressionantes”.

Reconduzido no Mercedes # 77 Valtteri Bottas tem agora a ‘mente limpa’ para encarar o resto da época com mais tranquilidade e focar-se na ajuda à equipa para um novo título e a conseguir mais triunfos. “No papel, acredito, e pela minha experiência na equipa, que a Mercedes é a melhor a opção para concretizar este objetivo em 2020”, acentua o finlandês.

Também será importante para Bottas encurtar a diferença para o seu companheiro de equipa, que atualmente se cifra em 62 pontos. Uma forma também de não ser inquietado por Max Verstappen na discussão pelo vice-campeonato de pilotos.