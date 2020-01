Apresentações/Novidades Mercedes regista recorde de vendas em Portugal Por

A Mercedes obteve um recorde de vendas em Portugal e também de modelos eletrificados na sua gama, que já atingem os 30%.

No ano passado a marca comercializou entre nós mais de 16500 veículos, conseguindo uma subida de 0,6% em relação a 2018.

É o sétimo ano consecutivo da Mercedes a crescer no mercado nacional, triplicando o volume de vendas do primeiro ano desse período. O número de vendas significou que no nosso país a marca de Estugarda conseguiu uma quota de mercado de 7,4%. O que é notável para um construtor ‘premium’.

No que toca a vendas a Mercedes também está na terceira posição absoluta, sendo que o Classe A é o grande responsável pelo crescimento conseguido, com mais de 7000 unidades matriculadas em 2019. O que faz dele o segundo automóvel mais vendido em Portugal logo atrás do Renault Clio.

Com um impacto menor, devido ao número de veículos, estão os modelos desportivos Mercedes-AMG. Mas eles também registaram uma subida notável (57%), conseguindo no ano passado atingir as 322 unidades vendidas.

A marca prepara-se agora para novas metas, com o lançamento do GLB (foto) e renovações nos modelos GLE e GLE, Classe E Limo e ST, Classe E Coupé Cabrio e Classe S, que são naturalmente modelos destinados a segmentos mais caros e tradicionalmente de menor volume de vendas.

No que se refere à eletrificação da gama Mercedes, ela já representa 30% do total, sendo que a sua ambição é que em 2039 atinja a neutralidade de carbono dos seus veículos. O mesmo é dizer que tenha apenas híbrido e elétricos e não disponha já de propostas com motores de combustão interna.