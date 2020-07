Apresentações/Novidades Mercedes lança C300 Station híbrida ‘plug-in’ Por

A Mercedes passou a disponibilizar mais uma proposta híbrida ‘plug-in’, desta feita na sua carrinha C300.

O conceito é juntar um poderoso motor à eficiência de consumo e o prazer de condução de um modelo de grande aceitação no segmento médio superior ‘premium’.

Claro está que no mercado automóvel português esta versão da station da marca da estrela nunca vai ser de muito volume, mas é, face à concorrência mais direta, uma carrinha que alia o espaço à excelência de comportamento em estrada e dinamismo.

Com quase cinco metros de comprimento e 2,840 de distância entre eixos, os níveis de habitabilidade da C300 são generosos, criando também as condições para um grande bem estar a bordo e amplo espaço de carga, que se cifra originalmente nos 315 lutros, mas que sobe para 475 com a cortina recolhida e para os 1335 com o rebatimento dos bancos traseiros.

Os 194 cv proporcionados pelo motor 2.0 litros de quatro cilindros que ‘mora’ sob o capô são de molde a permitir uma grande desenvoltura, incrementada com os 90 kW (121 cv) do motor elétrico que permite uma potência combinada das duas unidades motrizes de 306 cv. Isto associado a uma transmissão automática de nove velocidades 9 G-Tronic, que pode ser comandada a partir do volante.

Bem ‘calçada’ com pneus 255/R40 montados em jantes de 19 polegadas, a Mercedes C300 Station híbrida ‘plug in’ possui performances a condizer. Manda-se para os 100 km/h em 5,7 segundos, permitindo igualmente recuperações a roçar às de alguns desportivos, até porque possui um programa de condução mais nervoso.

Aliás, o ‘pack’ Condução Dinâmica Airmatic – que inclui suspensão, amortecimento, direção e estabilidade em curva pensados para tal – permite a tal condição mais desportiva. Caso se deseje passear com a família há sempre a possibilidade de descer do programa Sport + até ao Eco.

De referir que em modo elétrico a Mercedes C300 Station híbrida ‘plug-in’ pode percorrer até 56 quilómetros. O carregamento do motor elétrico numa tomada doméstica demora cinco horas. Mas o E-Save que permite reservar carga para mais tarde e o Charge o carregamento da bateria na rodagem a combustão. E essa é a vantagem de um híbrido ‘plug-in’.

Uma palavra para o equipamento desta carrinha, proposta a 72,150 euros. O ‘Pack Premium’ inclui dispositivos de segurança, sistema de som mais evoluído, faróis Multibeam LED, carregamento de smartphone por indução e câmara 360º.