Fórmula 1 Mercedes introduz um novo motor no Grande Prémio do Canadá Por

A equipa Mercedes vai ser o último dos construtores de motores presentes na Fórmula 1 a introduzir uma nova evolução do seu propulsor esta temporada.

Esta segunda especificação do motor da marca de Estugarda estava anunciada para Lewis Hamilton no Mónaco, mas vai fazê-lo apenas no próximo fim de semana no Grande Prémio do Canadá.

Invencível esta época, a Mercedes confirmou que irá usar em Montreal aquela a que chama a fase dois do seu motor, esperando-se que ela proporcione um ganho de potência, sendo que no Circuito Gilles Villeneuve também a Williams e a Racing Point vão dispor desta evolução.

Contrariamente à Honda, Ferrari e Renault o construtor realizou as seis primeiras provas com a mesma especificação de propulsor, sendo que o traçado canadiano é exigente para os motores. Mas não é a primeira vez que as marcas fazem a estreia dos seus propulsores em Montreal, que marca o final do primeiro terço da temporada – ao longo da qual cada piloto pode utilizar três unidades, número acima do qual sofrerá penalizações na grelha de partida.

No Canadá Lewis Hamilton já se referiu a esta novidade, destacando o trabalho realizado pela sua equipa na fábrica: “Os tipos em Brixworth trabalharam como loucos e não tivemos um inverno sereno em termos de motor. Bravo a eles, já que a nossa fiabilidad tem sido até agora excelente”.

“Tentamos sem cessar ir aos limites, mas estes motores híbridos têm agora seis anos, por isso é complicado encontrar ganhos substanciais como sucedia antes. Atualmente é uma questão de pequenas melhorias e esta fase 2 representa um novo avanço”, acrescentou o Campeão do Mundo.