Mercados acionistas norte-americanos abrem em alta a aguardar Fed

Os mercados acionistas norte-americanos abriram hoje em alta, em linha com as principais praças europeias, a aguardar o discurso do presidente da Reserva Federal norte-americana (Fed).

Cerca das 14:40, hora de Lisboa, o índice industrial Dow Jones seguia a ganhar 0,48 por cento para 26.912,09 pontos e o tecnológico Nasdaq progredia 0,82 por cento para 8.208,73 pontos.

O índice alargado S&P500 seguia a avançar 0,38 por cento para 2.990,79 pontos.

O presidente da Fed, Jerome Powell, afirmou que as “incertezas em torno das tensões comerciais” e a “preocupação sobre a força da economia global” pesam na economia norte-americana, pelo que prometeu atuar de acordo com o necessário, num texto preparado para ser lido na sua ida semestral ao Congresso norte-americano, segundo as agências noticiosas.

Os investidores aguardam que Jerome Powell venha a pronunciar-se sobre um eventual corte das taxas de juro nos Estados Unidos.

Sensivelmente à mesma hora, as principais bolsas europeias, com exceção da praça de Frankfurt, seguiam em alta.

O PSI20, principal índice da bolsa portuguesa, valorizava-se 0,37 por cento para 5.172,61 pontos, com a Pharol a ganhar perto de 2 por cento.