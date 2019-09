Motores Melhorias na segurança do Grande Prémio de Macau Por

Os organizadores do Grande Prémio de Macau anunciaram uma série de alterações na segurança do Circuito da Guia, que vão ser estreadas na prova deste ano.

Depois do assustador acidente sofrido por Sophia Florsch na corrida de Fórmula 3 do ano passado, onde o monolugar da piloto alemã ‘voou’ na curva do Hotel Lisboa derrubando a vedação e ‘aterrou’ num palanque onde estavam fotógrafos a Federação Internacional do Automóvel (FIA) exigiu melhorias nas condições do traçado.

O acidente de Florsch resultou numa fratura de uma vértebra cervical de Sophia Florsch, que por sorte não teve consequências mais graves, mas a FIA não quer ‘facilitar’ e exigiu que as melhorias na segurança fossem implementadas já para a prova que este ano vai decorrer entre 14 e 17 de novembro. O que permitirá que o traçado possa obter uma homologação Grau 2 FIA.

Numa conferência de imprensa realizada hoje, a Comissão Organizadora aquele que também é conhecido como o ‘Mónaco do Oriente’, referiu que “em conformidade com as recomendações da FIA, que repousavam em parte sobre numerosas simulações informáticas, foram feitas alterações (de segurança) ao nível das zonas (do circuito) do Reservatório, da curva do Mandarim Oriental, da curva do Hotel Lisboa, da subida da Guia e da curva R”.

“As alterações compreendem um aumento da ‘zona tampão’ da curva do Hotel Lisboa, a que se junta uma mousse de proteção face aos impactos e de novas zonas de segurança em diversos pontos do circuito”, adiantaram também os organizadores, ao mesmo tempo que salientaram a importância das bandeiras eletrónicas, que este ano coexistirão com as bandeiras convencionais agitadas pelos comissários de pista.