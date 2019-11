Motores Estónio Juri Vips garante ‘pole’ para o Grande Prémio de Macau de F3 Por

Juri Vips garantiu hoje a ‘pole-position’ para a Taça do Mundo de Fórmula 3 do 66º Grande Prémio de Macau, que este fim de semana se disputa no antigo território português do Extremo Oriente.

O jovem estónio – que integra o programa do Red Bull Junior Team – realizou uma volta ao Circuito da Guia em 2m06,569s, sendo quase cinco segundos mais rápido do que o tempo da ‘pole’ do ano passado.

Vips não foi o mais rápido no começo da sessão, onde Marcus Armstrong foi o primeiro piloto a baixar de 2m06s na segunda metade desta segunda qualificação. O neozelandês da Prema Racing – e protegido da Ferrari – acabou por bater na curva da polícia.

Isto fez com sobrassem apenas 19 minutos quando a sessão foi retomada. E foi nessa altura que Juri Vips ‘puxou’ dos galões para estabelecer um novo recorde do Circuito da Guia.

Com Armstrong de fora foi o seu companheiro de equipa e recém-coroado campeão de Fórmula 3, Robert Schwartzman a conseguir o segundo melhor tempo. O russo ficaria a 0,379s da ‘pole’, com outro protegido da Ferrari, Callum Illott a garantir o terceiro lugar da grelha de partida para a corrida de amanhã.

Christian Lundgaard – que faz parte da ‘cantera’ de pilotos juniores da Renault – conseguiria ser o melhor estreante em prova ao garantir o quarto posto do ‘grid’, com o holandês Richard Verschoor a completar o top cinco, a somente 54 milésimas de Lundgaard.

Já Jake Hughes não conseguiu ter a mesma prestação da véspera, quando conseguiu a ‘pole’ provisória. O britânico da HWA fez apenas o suficiente para garantir o sexto lugar da grelha, à frente do companheiro de equipa de Schwarztman na Prema, Frederik Vesti.

Completaram o top dez o indiano Arjun Maini, o japonês Yuki Tsunoda, Marcus Armstrong e Logan Sargeant, companheiro de equipa de Dan Ticktum na Carlin, sendo que o cinco vezes vencedor em Macau não teve sorte ao bater forte no monolugar de David Beckman no segundo treino livre, quando este estava parado na curva da polícia. O britânico vai arrancar apenas de 13º.

Resultado da segunda qualificação

1º Juri Vips (Hitech) 2m04,997s

2º Robert Schwartzman (Prema) 2m05,376s

3º Callum Illot (Sauber Junior) 2m05,580s

4º Christian Lundgaard (ART Grand Prix) 2m05,669s

5º Richard Verschoor (MP Motorsport) 2m05,723s

6º Jake Hughes (HWA) 2m05,774s

7º Frederik Vesti (Prema) 2m05,776s

8º Arju Maini (Jenzer) 2m05,814s

9º Marcus Armstrong (Prema) 2m05,955s

10º Logan Sargeant (Carlin) 2m06,043s