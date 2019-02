Apresentações/Novidades Mazda com novos responsáveis para a Europa Por

A Mazda anunciou a nomeação de Colin Maddocks para seu vice-presidente e responsável de vendas na Europa e na América do Norte, bem como a indigitação para responsável financeiro (CFO) da filial europeia

Maddocks desempenhava anteriormente o cargo de CFO da Mazda Motor Europe (MME), sendo que no seu novo cargo terá terá como responsabilidade liderar o desenvolvimento e implementação da estratégia da Mazda nas áreas de retalho, ‘leasing’ e financiamento em todos os negócios da Mazda na América do Norte e Europa, bem como a gestão das relações com todos os atuais e potenciais parceiros da banca.

Maddocks integrou a Mazda em 2005 como Director de Desenvolvimento e Financiamento de Rede, seguindo-se, em 2009, o cargo de Director de Serviços Financeiros e responsável pela nova estratégia da empresa nesta vertente, nomeadamente no relacionamento com os parceiros do sector da banca.

Parte da equipa executiva da Mazda desde 2014, seria nomeado CFO da MME em Outubro de 2015. Nesta nova posição, irá reportar a Jeff Guyton, Presidente & CEO da MME e a Masahiro Moro, Presidente & CEO da Mazda North American Operations (MNAO).

Fruto desta nomeação, Giovanni Barbieri, que actualmente desempenha o cargo de Diretor de Finanças da MME, viu-se nomeado Vice-Presidente e Chief Financial Officer (CFO) da MME, com efeitos imediatos, assumindo a liderança da área de finanças da Mazda Europa. Este ‘quadro’ italiano entrou na Mazda em 2006, acumulando uma experiência em diversas áreas da vertente financeira, quer na Mazda Itália, como, mais recentemente, na sede da Mazda na Europa.