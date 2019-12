Mau Tempo: Dezasseis barras fechadas e sete condicionadas – Autoridade Marítima

Dezasseis barras estavam hoje de manhã encerradas à navegação, sobretudo no Norte do país e no Algarve, e outras sete estavam condicionadas, de acordo com a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

As restantes 24 barras estavam abertas à navegação.

No seu sítio na internet, a AMN indicava que, no Norte, apenas a barra de Leixões estava aberta à navegação, mantendo-se encerradas as barras de Caminha, Esposende, Figueira da Foz, Vila Praia de Ancora, Póvoa do Varzim e Vila do Conde.

Ainda na região Norte, a barra de Aveiro está fechada a embarcações com comprimento fora a fora inferior a 35 metros, a do Douro condicionada a embarcações com comprimento inferior a 35 metros e a de Viana do Castelo condicionada a embarcações com comprimento inferior a 30 metros.

No Centro, mantinham-se encerradas à navegação as barras de Portinho da Ericeira e Peniche.

No Algarve estavam encerradas as barras de Albufeira, Alvor, Vila Real de Santo António, Quarteira, Tavira e Vilamoura, enquanto a barra de Faro/Olhão estava encerrada a embarcações de comprimento inferior a 10 metros.

Na Madeira todas as barras estavam abertas à navegação.

Nos Açores estavam encerradas as barras de Lages do Pico e Madalena do Pico e condicionadas as de Santa Cruz das Flores e Lajes das Flores.

Para hoje, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê, no continente, chuva, por vezes forte nas regiões Norte e Centro, passando a aguaceiros, vento forte com rajadas, em especial no litoral e terras altas, e agitação marítima forte.

Para a Costa Ocidental a norte do Cabo Raso estão previstas ondas de Oeste com quatro a cinco metros, aumentando para cinco a sete metros a partir do final da tarde, na Costa Ocidental a sul do Cabo Raso ondas de Oeste com cinco a seis metros, diminuindo gradualmente para quatro a cinco metros, e, na Costa Sul, ondas de Sudoeste com dois a três metros, diminuindo gradualmente para um a dois metros.