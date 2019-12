Mau tempo: Aeroporto da Madeira começa a normalizar

O aeroporto da Madeira começa hoje a normalizar as operações depois de na quinta-feira nenhum avião ter conseguido aterrar ou descolar da pista devido aos ventos fortes.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera apenas mantém um aviso amarelo para o vento nas regiões montanhosa que se deverá manter ativo até ao meio dia.

Na quinta-feira, ficaram afetados 52 movimentos entre chegadas e partidas que deverão começar a ficar normalizados no dia de hoje.

Estão programados para hoje 33 voos, entre os quais alguns extra.

Fonte da TAP informou que vai realizar esta sexta-feira dois voos extra em Airbus A330, aviões com mais capacidade, para transportar o “maior número possível de passageiros” que ficaram retidos devido ao mau tempo.

O primeiro voo sai de Lisboa para o Funchal às 13:45 e o segundo às 19:00.

No sentido inverso, Funchal-Lisboa, o primeiro voo está previsto para as 16:15 e o segundo para as 21:30.

Também a companhia aérea espanhola Binter, que efetua as ligações regulares entre a Madeira e o Porto Santo, tem um voo extra para o dia de hoje.