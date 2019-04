Motores Martin Truex Jr impõe-se finalmente numa pista pequena Por

Martin Truex Jr regressou às vitórias na NASCAR Cup no domingo em Richmond (Virgínia), naquele que foi o seu primeiro triunfo numa ‘short track’ (pista oval pequena).

Sem ganhar uma corrida desde o Kentucky, em julho de 2018, o piloto do Toyota # 19 terminou com o ‘jejum’ de vitórias numa prova em que liderou o maior número de voltas (186) e depois de assumiu o comando na 300ª volta da corrida.

Truex Jr, o Campeão de 2017, conseguiu deixar para trás três Ford, com Joey Logano a ser o mais inconformado piloto de um deles. O piloto da Penske bem tentou alcançar e desalojar o seu rival da Joe Gibbs racing, mas o homem do Toyota # 19 ofereceu resistência suficiente ao Campeão em título para o obrigar a conformar-se com a segunda posição.

Ainda que tenha tentado lutar pelo triunfo em Richmond, Clint Boyer teve de contentar-se com o terceiro posto. Atrás do piloto do Ford # 14 da Stewar-Haas, o seu companheiro de equipa, Kevin Harvick, e Denny Hamilton, no segundo Toyota da Joe Gibbs, completaram o top cinco.

Fique com resumo da prova.