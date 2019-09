Motores Martin Truex Jr vence no começo da ‘chase’ na Nascar Por

Martin Truex Jr foi o vencedor da primeira corrida da ‘chase’ – os ‘play-off’ – da Nascar Cup, que se disputou domingo na pista oval de Las Vegas (Nevada).

O piloto do Toyota # 19 da Joe Gibbs Racing realizou uma prova quase perfeita, vencendo o segundo segmento da corrida e levando a melhor no final, batendo Kevin Harvick.

Truex Jr, o campeão de 2017, teve de esperar pela volta 245 e uma ronda de paragens nas boxes para sair da ‘sombra’ do então líder Harvick, batendo o piloto da Stewart Haas por mais de quatro segundos.

O piloto do Camry # 19 sabia que no final da corrida todos os Toyota da sua equipa estariam bastante fortes, e o seu principal adversário nesta corrida também, até porque Kevin Harvick sentiu o Ford # 4 muito subvirador na fase final da prova. Isto além de uma estratégia que ficou muito a dever à adotada por Martin Truex Jr.

Com esta vitória o piloto do Toyota # 19 ‘carimbou’ o seu lugar na próxima fase da ‘chase’, com Harvick a dar um importante passo com a segunda posição, o mesmo sucedendo com Brad Keselowski, que foi terceiro no melhor dos Ford da Penske. O melhor representante dos Chevrolet foi Chase Elliot, quarto classificado, com Ryan Blaney a completar o top cinco no Ford # 12 da Penske.

O resumo abaixo conta melhor a história