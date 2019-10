Motores Martin Truex Jr garante ‘bilhete’ para a final da Nascar com vitória em Martinsville Por

Martin Truex Jr garantiu o seu apuramento para a final do Campeonato Nascar Cup ao vencer a prova do passado domingo em Martinsville (Virgínia).

O piloto do Toyota # 19 tornou-se assim no primeiro pretendente ao título ao conseguir o seu ‘bilhete’ para a disputa do cetro na derradeira prova do escalão principal dos ‘stock-cars’ americanos, em Miami.

Campeão em 2017, Truex Jr dominou de forma avassaladora a corrida, liderando incrivelmente durante 464 das 500 voltas que compunham a prova. O piloto da Joe Gibbs impôs-se naturalmente nos dois primeiros segmentos antes de conseguir o seu primeiro triunfo na ‘oval pequena’ de Martinsville.

Para Martin Truex Jr foi também a sua sétima vitória da época e a sua 26ª na Nascar Cup, impondo-se diante de William Byron, no Chevrolet # 24 da Henrick Motorsports, e de Brad Keselowski, no Ford # 2 do Team Penske.

Quando o final da época se aproxima e os nervos estão ‘à flor da pele’, aumenta também a pressão para conseguir os últimos quatro lugares da disputa pelo título. Quarto na corrida, Denny Hamlin viu-se envolvido num contacto com Joe Logano, que no Ford # 22 se viu ‘entalado’ contra o muro pelo piloto do Toyota # 11.

Após o piloto de Penske foi travar-se de razões com o da Joe Gibbs, que acabou por ser empurrado por um dos elementos da equipa de Logano caindo no chão. O que valeu ao mecânico da Penske a suspensão pelo menos por uma corrida.

Fique com o resumo desta corrida.