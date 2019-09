Motociclismo Marquez parte da ‘pole’ para a sua 200ª prova de MotoGP Por

Marc Marquez vai partir da ‘pole position’ para o Grande Prémio de Aragon de MotoGP, naquela que é a sua 200ª prova na categoria ‘rainha’ do motociclismo mundial.

O espanhol da Honda efetuou uma volta ao traçado dos arredores de Alcaniz em 1m47,009s, batendo Fabio Quartararo por 0,327s.

Ainda se pensou que o Campeão do Mundo pudesse ser batido, pois o francês da SRT Petronas Yamaha já noutras ocasiões conseguiu surpreender Marquez, mas o catalão manteria a ‘pole’, depois de Quartararo não ir além de 1m47,336s.

Não obstante partir mais uma vez na frente, Marc Marquez referiu que esta qualificação não lhe correu tão bem como nos treinos livres: “Senti que poderia ter feito melhor, mas não senti a moto tão performante como nos treinos. De qualquer forma atingi o meu objetivo, que era um lugar na primeira fila da grelha”.

A primeira linha do ‘grid’ é completada por Maverick Viñales, que se queixou de uma Yamaha não tão eficaz como na véspera. O piloto da M1 # 12 quedou-se a 0,463s de Marc Marquez, mas o seu companheiro de equipa, Valentino Rosso, não foi além da sexta marca, conseguindo um lugar ‘in-extremis’ na segunda fila da grelha, que dividirá com Jacqk Miller, o quarto mais rápido na melhor Ducati, e com Aleix Espargaro, na melhor das Aprillia.

A melhor das KTM irá arrancar do 12º lugar, em princípio, já que Pol Espargaró não participou nesta segunda qualificação em virtude de uma lesão no pulo direito, resultante de uma queda no quarto treino livre.

Já Miguel Oliveira vai largar da 17ª posição da grelha para a corrida de amanhã, depois de ter sido o sétimo mais rápido na primeira qualificação. O piloto português da Red Bull KTM Tech 3 chegou a estar entre os cinco primeiros da sessão, mas depois não conseguiu ir além de 1m48,827s, ficando a 0,535s da melhor marca da Q1, conseguida por Franco Morbidelli, que com Andrea Iannone conseguiu o tão desejado ‘passaporte’ para a Q2.

Resultado da qualificação

1º Marc Marqyez (Honda) 1m47,009s

2º Fabio Quartararo (Yamaha) 1m47,336s

3º Maverick Viñales (Yamaha) 1m47,472s

4º Jack Miller (Ducati) 1m47,658s

5º Aleix Espargaro (Aprila) 1m47,733s

6º Valentino Rossi (Yamaha) 1m48,015s

7º Cal Crutchlow (Honda) 1m48,322s

8º Franco Morbidelli (Yamaha) 1m48,372s

9º Joa Mir (Suzuki) 1m48,458s

10º Andrea Divizioso (Ducati) 1m48,608s