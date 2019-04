Nas Notícias Marinha procura embarcação que lançou alerta na quarta-feira Por

A Marinha Portuguesa está hoje a realizar buscas a 518 quilómetros de Peniche para detetar uma embarcação que lançou um alerta às 23:50 de quarta-feira (hora de Lisboa), disse à Lusa o porta-voz daquela força armada.

Fernando Pereira da Fonseca referiu que foi recebido um alerta pela autoridade marítima, mas as ligações posteriores para entrar em contacto com a embarcação ocorreram “sem sucesso”.

Além de terem sido mobilizadas as embarcações que se encontram na área marítima de Peniche, a Marinha mobilizou para o local uma corveta e o navio-patrulha oceânico “Viana do Castelo”, sediados nos Açores.

Também se encontra a caminho um meio aéreo da Força Aérea Portuguesa.

Fernando Pereira da Fonseca admitiu, contudo, que por vezes as autoridades são confrontadas com alertas gerados inadvertidamente pelas embarcações, provocados por avaria no equipamento, condições do mar adversas que podem despoletar o mecanismo ou mesmo queda à água do instrumento.