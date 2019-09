Motores Mariano Pires em experiência francesa Por

Mariano Pires vai disputar este fim de semana uma prova do Campeonato de França de GT4, que decorre no circuito de Magny-Cours, correspondendo a um convite que lhe foi endereçado pela equipa ABM Grand Prix.

O piloto de Ponte de Lima, um dos agenciados pela Skyawalker Racing Management, vai tripular em solo gaulês o Ginetta G55 da formação francesa com que habitualmente compete nas GT4 South European Series, e que está inscrito na categoria AM.

Mariano Pires nem hesitou quando foi convidado, já que a sua prioridade é ganhar o máximo de experiência esta temporada, a primeira em que compete em provas de Grande Turismo.

“Foi uma boa surpresa este convite e espero tirar partido assim como ajudar a equipa a conseguir bons resultados. O meu objetivo é lutar pelos lugares da frente na qualificação assim como nas corridas e fazer os possíveis para discutir o pódio na categoria”, começa por dizer o piloto minhoto.

Apesar do desconhecimento do traçado, Mariano Pires está muito motivado: “Não conheço a pista, mas já conheço o carro e isso será certamente uma ajuda. Estou entusiasmado para entrar em pista e para ver onde me situo face aos adversários, numa grelha tão competitiva como a do Campeonato Francês de GT4 que contará com 43 carros, e espero poder agradecer da melhor maneira a confiança da equipa”.