Motores Toyota enfrenta Rali da Turquia com a “confiança elevada” Por

A liderança do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) por parte de Ott Tanak, após os triunfos nas provas mais recentes permite à Toyota abordar o Rali da Turquia com a moral em alta.

Na prova deste fim de semana marca o regresso do WRC aos pisos de terra, superfície onde os Yaris WRC se sentem particularmente à vontade. Daí que o líder da equipa Toyota acredite que é possível obter mais um bom resultado.

“A confiança no seio da equipa é muito elevada neste momento”, diz Tommi Makinen, alertando no entanto para os desafios do evento turco: “Este é um género de rali onde é preciso ser, antes de tudo, inteligente. No ano passado penso que o fomos”.

Tanak chega à Turquia no comando da classificação de pilotos, com 27 pontos de vantagem sobre Thierry Neuville, e sabe que não só é importante bater o belga da Hyundai, mas também “evitar os problemas”. E destaca: “As especiais são complicadas e da última vez que aqui corremos ganhamos graças à inteligência, pois a nossa rapidez não era assim tão boa”.

Contrariamente ao estónio Kris Meeke nunca correu na Turquia, pelo que o britânico vai muito por aquilo que já percebeu do rali deste fim de semana: “A prova parece-se muito com o Rali da Acrópole, na Grécia. Para mim é um salto no desconhecido, e depois de ter falado com outros pilotos espero uma prova muito demolidora. Será sempre um teste de resistência e fiabilidade”.